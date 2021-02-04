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Курьерам в Приморье пандемия пошла на пользу

4 февраля 2021, 00:00
Фото: Александр Сафронов / Правительство Приморского края
Приморье еще не оправилось от коронавируса
В 2020 году населению края оказано платных услуг на 133 млрд рублей, что в сопоставимых ценах всего на 21% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (для сравнения: в мае 2020 — на 47%). Об этом сообщает Приморскстат.

Организации, оказывающие населению платные услуги, хоть и не оправились до конца от неблагополучной ситуации, вызванной мерами противодействия новой коронавирусной инфекции, продолжают наращивать объемы.

Более чем в 2 раза сократилось предоставление услуг культуры, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, туристских, на 44% -транспортных, на 31% — физической культуры и спорта.

Курьерские услуги оказались единственным видом услуг, кому пандемия пошла на пользу. По понятным причинам их объем вырос на 4%.

Из организаций предоставляющие бытовые услуги, наиболее пострадали от короновируса бани и химчистки. Ими предоставлено услуг меньше прошлогоднего в 3.4 и 2.5 раза, соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (51%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и строительство жилья и других построек (7%).

Индивидуальными предпринимателями оказывается только 12% объема платных услуг, остальные услуги оказаны организациями. В секторе бытовых услуг этот показатель гораздо выше — на долю физических лиц приходилось 43% предоставленных услуг.

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