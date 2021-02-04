Курьерам в Приморье пандемия пошла на пользу

В 2020 году населению края оказано платных услуг на 133 млрд рублей, что в сопоставимых ценах всего на 21% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (для сравнения: в мае 2020 — на 47%). Об этом сообщает Приморскстат.

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