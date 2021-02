Власти Приморья: Есть тенденция к снижению заболевания

В Приморье 3 февраля состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Как доложили на заседании, ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболевания. «За сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом — 36 967. Чтобы не допустить распространения заболевания, нужно в первую очередь вакцинировать людей из группы риска: медиков, учителей, работников социальной сферы, людей пожилого возраста, больных с хроническими заболеваниями», — сообщили специалисты. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подчеркнула, что в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля, привито 8 992 человека, освоение вакцины составляет 27,5%. Новая партия российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля. Олег Кожемяко отметил хорошие показатели по вакцинации в Яковлевском районе, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Дальнереченском районе, Владивостоке, Спасске-Дальнем. «Сегодня вакцина поступит в Лазовский и Ханкайский муниципальные округа. 5 февраля, — в Надеждинский, Шкотовский, Партизанский районы и Тернейский муниципальный округ», — обозначил глава Приморья. Губернатор добавил, что вместе с тем необходимо активизировать прививочную кампанию, чтобы защитить жителей края от коронавируса. «Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила», — заявил Олег Кожемяко. Кроме того, как сообщили в сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения инфекции города Владивостока, за истекшие сутки в краевом центре зафиксировали еще 142 случая коронавируса. Отдельных эпидемиологических очагов в городе не зафиксировано.

