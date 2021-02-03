Власти Приморья: Есть тенденция к снижению заболевания

Как доложили на заседании, ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболевания. «За сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом — 36 967. Чтобы не допустить распространения заболевания, нужно в первую очередь вакцинировать людей из группы риска: медиков, учителей, работников социальной сферы, людей пожилого возраста, больных с хроническими заболеваниями», — сообщили специалисты.