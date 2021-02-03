Последствия COVID-19: Приморцы стали меньше ездить

Последствия COVID-19: Приморцы стали меньше ездить

Сегодня, 11:33ЭкономикаPhoto: Администрация ВладивостокаCOVID-19 повлиял на итоги перевозки пассажиров в Приморье
Как сообщили газете «Золотой Рог» в Приморскстате, в 2020 году организациями, занимающимися транспортной деятельностью, выполнено работ и услуг на 217,8 млрд рублей, что в действующих ценах на 8% больше прошлого года.

По словам специалистов, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлияли и на перевозку пассажиров автобусным транспортом общего пользования и пассажирооборот. Всего за год было перевезено 50 млн пассажиров, что на 7% меньше прошлого года. Пассажирооборот составил 691 млн пасс-км (меньше на 23%).

«При этом возросшая активность покупок товаров через интернет благотворно повлияла на рост объема услуг почтовой связи и курьерской деятельности. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 9% и составил 2416,9 млн рублей», — отмечается с сообщении ведомства.

Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 23198,6 млн рублей, увеличившись на 2%.

Stories:
Приморье
Related news:
Экономикастатистикаторговляуслугиинтернеттранспорт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы