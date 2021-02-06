Директора школы во Владивостоке, уволенную из-за «утраты доверия», восстановили в должности

«Город нашел, что называется, „солдатскую“ причину — ее муж был разнорабочим в школе, что и послужило основанием для увольнения. Это не причина. Он — не завуч. Человек добросовестно выполняет свои обязанности. Коллектив его только хвалит. Мы разнорабочих по всему городу ищем, найти не можем. А тут такое. Поэтому мы поговорили с Владивостоком, в том числе с самим мэром, разобрались во всех вопросах, чтобы с ней был подписан контракт, человек вернулся на свое место, мог спокойно работать дальше, совершенствовать работу учреждения», — заявил Кожемяко.