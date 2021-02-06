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Погода в Приморье на следующей неделе не принесёт сюрпризов

6 февраля 2021, 03:26
Фото: ИК "Золотой Рог"
Возможен небольшой снег с неглубокими циклонами
Погода в Приморье в первую половину следующей недели не принесёт сильных изменений. Возможен небольшой снег с неглубокими циклонами, сообщает Примгидромет.

В начале недели край будет находиться под влиянием холодного антициклона, в центральных районах Приморья возможны небольшие осадки. Температура ночью будет в пределах -21… -26 градусов, в отдельных районах может доходить до -35, на юго-востоке и на побережье — до -20 градусов.

Максимальный температурный фон — до -17 градусов в центральных районах и от -5 до -10 градусов на юге.

«Наиболее вероятен небольшой снег в отдельных районах днем во вторник, когда циклон с северо-восточного Китая сместится на северо-запад Японского моря и дальше уйдет на восток. В ночные часы и днем температурный фон повысится на 2 — 5 градусов», — рассказали в Примгидромете.

В середине недели осадков в регионе не ожидается, температура ночью — до -25 градусов, в центральных районах — до -35, на побережье — от -10 до -15 градусов.

Днём по краю распространится гребень антициклона — будет слабый мороз и свежий северо-западный ветер.

Во Владивостоке в начале недели без осадков, в течение недели такая погода сохранится в приморской столице. Минимальная температура ночью — до -19 градусов, днём — до -11. Во вторник в городе потеплеет на 2-3 градуса. В среду температура во Владивостоке существенно не изменится.

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