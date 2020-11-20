Около 400 единиц спецтехники расчистили важные дороги Приморья от последствий аномальной погоды

«Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса – она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса – +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной», – заявил Борис Кубай.