Около 400 единиц спецтехники расчистили важные дороги Приморья от последствий аномальной погоды

Около 400 единиц спецтехники расчистили важные дороги Приморья от последствий аномальной погоды

Вчера, 14:31
Политика
Photo: Правительство Приморского края
трактор и снег
Важные краевые дороги расчищены от снега и льда. С последствиями непогоды боролись и продолжают бороться около 400 тракторов, самосвалов и дорожных машин. Так, во Владивостоке расчисткой занимается около 100 спецмашин, а по Приморью – более 200. Об этом сообщает «Золотой Рог».

В данные часы осадки продолжаются в Кавалеровском, Красноармейском, Кировском и Пожарском районах. А также снег идет в Пограничном, Тернейском, Хорольском округах и Дальнегорске.

Как рассказал генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов, люди, которые занимаются борьбой со стихией, работают уже на протяжении вторых суток. На данный момент все работы ведутся в штатном режиме.

«Ситуация осложняется тем, что в круглосуточном режиме наши люди работают уже вторые сутки. Мы разделили их на группы, организовали дежурства. Одни отдыхают, другие работают и затем сменяются. Филиалы постоянно докладывают информацию о ситуации. На данный момент патрулирование и очистка дорог проходят в штатном режиме. Техника исправна, противогололедных материалов достаточно. Ситуацию контролируем», - заявил он.

Между тем синоптики края рассказали, что погода, которая обрушилась на Приморье с 18 ноября, считается аномальной. Подобных осадков в крае не было около 30 лет. По предварительным данным в Хорольском и Пограничном муниципальных округах выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков.

Как отметил начальник Примгидромета Борис Кубай, ледяной дождь накрыл регион из-за столкновения циклона и антициклона.

«Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса – она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса – +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной», – заявил Борис Кубай.

Однако в ближайшее время, по словам руководителя ведомства, в край придет небольшое потепление и погода нормализуется.

«Мы надеемся, что завтра начнет появляться солнце и установятся слабоположительные температуры», – отметил Борис Кубай.

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