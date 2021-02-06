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В России выявили новую схему мошенничества

6 февраля 2021, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новая схема мошенничества выявлена в России. Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Банка России, и предлагают получить специальную выплату, которая якобы является мерой поддержки во время пандемии, сообщает РИА Новости.
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Банки

Злоумышленники размещают рекламу в соцсетях, в которой от имени Центробанка предлагают гражданам оформить льготную выплату, которая якобы положена каждому жителю России в качестве поддержки во время пандемии COVID-19.

Для получения выплаты «жертве» надо заполнить специальную форму, в которой необходимо указать личные данные, банковские реквизиты и коды безопасности, которые открывают доступ к личному счёту.

После этого мошенники просто входят в личный кабинет и снимают деньги со счёта.

Специалисты Центробанка призывают россиян быть бдительными, не передавать личные данные посторонним лицам — в Банке России заявили, что никаких выплат гражданам банк не предоставляет.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — сообщили РИА Новости в Банке России.

Специалисты регулятора отметили, что в данный момент разрабатывается законопроект, который в будущем позволит банку оперативно выявлять и блокировать ресурсы мошенников. Сейчас документ готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении.

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