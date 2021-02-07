Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения стартовал в Приморье

«Мы приветствуем представителей 47 регионов России — всего более 2 тысяч участников, что говорит о важности и востребованности события. Всем ребятам желаю, чтобы на следующей профессиональной ступени вы покоряли уже конкурс международного кинофестиваля „Меридианы Тихого“, который ежегодно осенью проводится также в Приморье и объединяет жителей разных городов нашей страны и государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — поздравила участников со стартом фестиваля министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.