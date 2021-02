Владивосток готовится ко Всемирному фестивалю по Го

Серию мастер-классов для начинающих запускает краевая федерация. Научиться играть можно, не выходя из дома. Каждый понедельник, в онлайн режиме, опытные тренеры готовы делиться своими знаниями и посвящать в детали Го.

Стать участником мастер-класса очень просто. Нужно пройти по ссылке и внимательно слушать тренера. Если перед вами будет стоять гобан, то вы сможете услышать не только теорию, но и применить ее на практике. Начало мастер-класса в 18:30. Прямой эфир состоится в социальных сетях библиотеки имени А.П. Чехова. Отметим, Всемирный фестиваль Го Genius Extreme стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и он пройдет во Владивостоке в дни проведения 41-го Чемпионата мира по Го. Цель проекта – создание моды на интеллектуальное развитие молодежи на примере игры Го. «Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире. Отмечу, что Чемпионат мира по Го состоится. Международная федерация Го подтвердила сроки проведения» - рассказал директор 41-Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter