Золото с первого раза: Приморье получило высшую награду на Международном архитектурном фестивале

Победителем 28-го Международного архитектурного фестиваля «Зодчество», прошедший в Москве, стал Приморский край. Жюри фестиваля высоко оценило проекты региона и признало их уникальными. За свою непревзойденность регион получил самую высокую оценку. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Делегация из Приморского края привезла на суд проекты реконструкции парка Минного городка, развития набережной Амурского залива и жилого комплекса на полуострове Де-Фриз. Но больше всего гостей фестиваля и судей заинтересовал проект малоэтажных жилых комплексов на острове Елена. Примечательно, что основными конкурентами нашего региона был Санкт-Петербург и Татарстан. Приморье обошло их и получило золотой знак «Зодчество». Главный архитектор Приморского края Александр Котляров высказался, что в фестивале участвовал край впервые и сразу же победил. «Первый раз на фестивале и сразу „золото“. Это стопроцентный результат!» — отметил он. Напомним, что XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проходил в Москве с 11 по 13 ноября. Гостям фестиваля представили десятки выставочных проектов, архитектурные инсталляции, экспозиции конкурсов «Зодчество» и национальной премии «Лучший интерьер». Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России, минстрой РФ совместно с правительством Москвы и московским комитетом архитектуры.

