Золото с первого раза: Приморье получило высшую награду на Международном архитектурном фестивале

Делегация из Приморского края привезла на суд проекты реконструкции парка Минного городка, развития набережной Амурского залива и жилого комплекса на полуострове Де-Фриз. Но больше всего гостей фестиваля и судей заинтересовал проект малоэтажных жилых комплексов на острове Елена.