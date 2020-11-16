Золото с первого раза: Приморье получило высшую награду на Международном архитектурном фестивале

Делегация из Приморского края привезла на суд проекты реконструкции парка Минного городка, развития набережной Амурского залива и жилого комплекса на полуострове Де-Фриз. Но больше всего гостей фестиваля и судей заинтересовал проект малоэтажных жилых комплексов на острове Елена.
Примечательно, что основными конкурентами нашего региона был Санкт-Петербург и Татарстан. Приморье обошло их и получило золотой знак «Зодчество».
Главный архитектор Приморского края Александр Котляров высказался, что в фестивале участвовал край впервые и сразу же победил.
«Первый раз на фестивале и сразу „золото“. Это стопроцентный результат!» — отметил он.
Напомним, что XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проходил в Москве с 11 по 13 ноября. Гостям фестиваля представили десятки выставочных проектов, архитектурные инсталляции, экспозиции конкурсов «Зодчество» и национальной премии «Лучший интерьер». Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России, минстрой РФ совместно с правительством Москвы и московским комитетом архитектуры.