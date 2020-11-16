Золото с первого раза: Приморье получило высшую награду на Международном архитектурном фестивале

Золото с первого раза: Приморье получило высшую награду на Международном архитектурном фестивале

Вчера, 13:37
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Победителем 28-го Международного архитектурного фестиваля «Зодчество», прошедший в Москве, стал Приморский край. Жюри фестиваля высоко оценило проекты региона и признало их уникальными. За свою непревзойденность регион получил самую высокую оценку. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Делегация из Приморского края привезла на суд проекты реконструкции парка Минного городка, развития набережной Амурского залива и жилого комплекса на полуострове Де-Фриз. Но больше всего гостей фестиваля и судей заинтересовал проект малоэтажных жилых комплексов на острове Елена.

Примечательно, что основными конкурентами нашего региона был Санкт-Петербург и Татарстан. Приморье обошло их и получило золотой знак «Зодчество».

Главный архитектор Приморского края Александр Котляров высказался, что в фестивале участвовал край впервые и сразу же победил.

«Первый раз на фестивале и сразу „золото“. Это стопроцентный результат!» — отметил он.

Напомним, что XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проходил в Москве с 11 по 13 ноября. Гостям фестиваля представили десятки выставочных проектов, архитектурные инсталляции, экспозиции конкурсов «Зодчество» и национальной премии «Лучший интерьер». Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России, минстрой РФ совместно с правительством Москвы и московским комитетом архитектуры.

Stories:
Приморье
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы