Бизнесменам Приморья подготовили серию тренингов и вебинаров

Вебинар будет полезен для компаний, ведущих деятельность в области медицины, санаториев, лечебно-оздоровительных пансионатов, курортов. Эксперт расскажет, что такое медицинский туризм и что играет решающую роль в принятии решения о путешествии в ту или иную страну на лечение. Он познакомит с психологическими и ментальными особенностями медицинских туристов из разных стран.