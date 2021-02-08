«Вы — банкрот»: В Приморье закрывают одно из крупнейших предприятий

Кроме того, желающие могут трудоустроиться на предприятии ОАО «ДМЗ» в городе Дубна с предоставлением ряда компенсаций. По словам Михаила Сивака, представителя собственника ОАО «ДМЗ», все денежные начисления работникам будут производиться, исходя из максимально возможного размера в каждом конкретном случае. Кроме того, с 9 февраля приступит к работе совместная рабочая группа, в которую войдут представители минпромторга и минтруда Приморья и ОАО «ДМЗ». Ее задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях.