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Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

8 февраля 2021, 05:13
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Люди мучаются уже несколько месяцев. Глава города распорядился помочь
Жители сразу нескольких многоквартирных домов на Русском острове недовольны работой своей управляющей компании — «Рост-Комфорт».

О бездействии в период ледяного дождя, прошедших снегопадов и в целом недобросовестном выполнении возложенных на управляющую компанию обязанностей главе города Олегу Гуменюку рассказали жители Воеводы, Мелководного и Подножья.

Глава распорядился помочь жителям сменить обслуживающую организацию, сообщили в администрации Владивостока.

6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. Основной вопрос у людей — недобросовестная работа управляющей компании.

Так, жители Воеводы, 34 и 35 уже несколько месяцев пытаются заставить работать УК. Убирать снег, расчищать проезд от упавших во время ледяного дождя деревьев вынуждены сами. Жильцы жалуются и на грязь в подъездах.

«Наша управляющая компания только счёта выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — рассказали местные жители.

На встрече с жителями вместе с Олегом Гуменюком присутствовали представители Государственной жилищной инспекции Приморского края, управления содержания жилищного фонда городской администрации и административно-территориального управления района.

«Жители не должны страдать от бездействия управляющих компаний. Прошу максимально быстро помочь им сменить УК, а организацию, осуществляющую здесь свою деятельность в настоящее время, привлечь к административной ответственности за бездействие», – подчеркнул глава.

Аналогичная ситуация и у жителей домов № 28, 29 и 30 поселка Мелководного. Специалисты городской администрации и жилищной инспекции также помогут им в решении вопроса смены управляющей компании.

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