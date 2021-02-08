Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

О бездействии в период ледяного дождя, прошедших снегопадов и в целом недобросовестном выполнении возложенных на управляющую компанию обязанностей главе города Олегу Гуменюку рассказали жители Воеводы, Мелководного и Подножья.
Глава распорядился помочь жителям сменить обслуживающую организацию, сообщили в администрации Владивостока.
6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. Основной вопрос у людей — недобросовестная работа управляющей компании.
Так, жители Воеводы, 34 и 35 уже несколько месяцев пытаются заставить работать УК. Убирать снег, расчищать проезд от упавших во время ледяного дождя деревьев вынуждены сами. Жильцы жалуются и на грязь в подъездах.
«Наша управляющая компания только счёта выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — рассказали местные жители.
На встрече с жителями вместе с Олегом Гуменюком присутствовали представители Государственной жилищной инспекции Приморского края, управления содержания жилищного фонда городской администрации и административно-территориального управления района.
«Жители не должны страдать от бездействия управляющих компаний. Прошу максимально быстро помочь им сменить УК, а организацию, осуществляющую здесь свою деятельность в настоящее время, привлечь к административной ответственности за бездействие», – подчеркнул глава.
Аналогичная ситуация и у жителей домов № 28, 29 и 30 поселка Мелководного. Специалисты городской администрации и жилищной инспекции также помогут им в решении вопроса смены управляющей компании.