Обдерут как липку? Приморский бизнес не готов к новой системе налогообложения

«Государство определяло, какой у предпринимателя должен быть доход с той или иной деятельности, и он платил раз в квартал строго определённую сумму. Особо ленивым даже не нужно было держать бухгалтеров и фиксировать свои доходы. Для ИП это был идеальный налоговый режим. Ввели его ещё 1998 году, когда налоги не платил практически никто. Если предприятие стабильно развивалось и получало хороший доход, то при других видах налогообложения приходилось платить до 27 раз больше. К тому же ЕНВД можно было сократить за счёт других обязательных платежей, например, в Пенсионный фонд или в Фонд обязательного медицинского страхования. Заплатил пенсионные платежи — ЕНВД можешь платить на 26% меньше. Ну а главное, ЕНВД просто идеален для серой и чёрной бухгалтерии. Тебе ни перед кем не нужно отчитываться о своих доходах и расходах. Потому как налог от них не зависит, и у фискальных органов вопросов возникнуть не должно», — рассказал экономист Александр Киктенко.