Рестораторы Владивостока «объедают» налоговую

Как отметили в пресс-службе УФНС, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, оборот предприятий общественного питания за 2020 год в Приморском крае снизился на 7 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем не менее очевидно, уверены налоговики, что причиной спада является не только тяжёлая экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, но и недобросовестность некоторых предприятий, в частности, сокрытие выручки.