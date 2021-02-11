Обеспечение топливом автомобилистов Дальнего Востока — первоочередная задача для ННК

Однако, как показала практика, далеко не всем в регионе показалось, что предпринятых компанией мер, достаточно. В итоге, некоторые автомобилисты начали закупать топливо впрок, тем самым создавая дефицит бензинов на заправках. Хотя уже не раз говорилось, что ажиотажный спрос негативно сказывается, в том числе, и на логистике. Дело в том, что отлаженные настройки распределения топлива по АЗС сбиваются. Дополнительно, некоторые недобросовестные АЗС повышают расценки на бензин. Кстати, на днях антимонопольная служба проверила стоимость топлива на АЗС в Приморье. И если УФАС по Приморскому краю не нашло нарушений в повышении стоимости бензина на заправках крупных федеральных сетей, то к независимым мелким компаниям претензий после проверки, похоже, будет достаточно.