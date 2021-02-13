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Льготная ипотека превратилась в разочарование года

13 февраля 2021, 08:27
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Льготную ипотеку под 6,5% во всей стране нужно постепенно сворачивать
Льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Как сообщает Недвижимость. РИА Новости, по мнению регулятора, льготная ипотека была очень выгодным инструментом во время острой фазы кризиса и сразу после выхода из него. «Она помогла поддержать и строительную отрасль, и людям помогла получить кредиты по более низкой ставке», — добавила Набиуллина.

«У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке, на мой взгляд, должны быть и программы по поддержке ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства… Должна быть программа, как есть сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно, например, молодых семей с детьми», — сказала Набиуллина.

По словам главы Банка России, во многих регионах страны предложение не поспевало за спросом, что вызвало резкий рост цен на жилье, поэтому льготную ипотеку под 6,5% во всей стране нужно постепенно сворачивать. «К январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был вот съеден с повышением цен на жилье», — уточнила она.

Напомним, по итогам 2020 года дальневосточная новостройка дорожала гораздо быстрее, чем в среднем по стране. В столице ДФО — Владивостоке — цена квадратного метра за год выросла на 25,6%, достигнув 119 298 рублей, а цена средней квартиры — на 14,1%, до 5 681 006 рублей.

Опережающий рост цен на новое жилье в городах Дальнего Востока по сравнению с другими макрорегионами страны объясняется специалистами влиянием на рынок льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, которой активно стали пользоваться молодежные семьи. Эксперты отмечают, что в 2021 году рост цен на новострой останется одним из основных трендов рынка, но он уже не будет столь высоким, как в 2020 году.

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