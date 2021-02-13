Льготная ипотека превратилась в разочарование года

Опережающий рост цен на новое жилье в городах Дальнего Востока по сравнению с другими макрорегионами страны объясняется специалистами влиянием на рынок льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, которой активно стали пользоваться молодежные семьи. Эксперты отмечают, что в 2021 году рост цен на новострой останется одним из основных трендов рынка, но он уже не будет столь высоким, как в 2020 году.