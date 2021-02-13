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На Приморский край обрушится мощный циклон

13 февраля 2021, 08:37
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Ветер усилится до штормового
Следующая неделя начнется с плохой погоды в Приморье. Над Японским морем будет смещаться углубляющийся циклон и вызовет снегопады и метели. В некоторых районах образуются гололедные явления. На дорогах осложнится обстановка, возрастет нагрузка на провода, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Снег начнется уже в понедельник, 15 февраля, ночью, а днем с приближением циклона интенсивность осадков увеличится. В восточной половине края возможен сильный снег. Задует сильный ветер, на побережье до штормовых значений.

Начнется похолодание. Ночью температура -9…-16 °С, местами до -20 °С, на юге и востоке -3…-8 °С. День будет холодным, -5…-13 °С.

Во вторник, 16 февраля, вихрь, углубляясь, уйдет на Сахалин. В западных и южных районах Приморья снег ослабеет и местами прекратится. В центральных и восточных районах снегопады, местами сильные сохранятся.

В тыл ушедшему циклону на Приморье вторгнется дополнительная порция холода. Продолжится похолодание, температурный фон понизится еще на 2 — 5 градусов.

Ветер сохранится сильный, на восточном побережье местами до штормового.

В середине недели циклонический вихрь будет кружить над югом Сахалина. Приморье окажется под влиянием его западной периферии. Сохранится небольшой снег в отдельных районах края. На побережье будет дуть сильный ветер. Вторжение холода прекратится, температурный фон останется на уровне предыдущих суток.

Во Владивостоке ненастная погода будет менее продолжительной. Ночью и утром понедельника, 15 февраля, ожидается снег с метелью. Днем снег прекратится. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер сильный до штормового. Температурный фон в течение суток меняться почти не будет, -7…-11 °С.

В дальнейшем во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Ветер к середине недели ослабеет. Похолодает. Минимальная температура воздуха понизится до -13…-16 °С, максимальная составит -9…-12 °С.

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