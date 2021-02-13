На Приморский край обрушится мощный циклон

Во Владивостоке ненастная погода будет менее продолжительной. Ночью и утром понедельника, 15 февраля, ожидается снег с метелью. Днем снег прекратится. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер сильный до штормового. Температурный фон в течение суток меняться почти не будет, -7…-11 °С.