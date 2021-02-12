В Приморье ожидается ухудшение погоды

14 февраля Приморье окажется под воздействием фронтальных разделов. На большей территории края пройдет небольшой и умеренный снег. К концу дня в большинстве районов снег прекратится.
В понедельник, 15 февраля, над акваторией Японского моря пройдет циклон, снег в Приморье возобновится. Начнется похолодание.
Во Владивостоке в воскресенье ночью и утром пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. В ночь на понедельник, 15 февраля, снег начнется снова. Днем снег прекратится, но задует сильный северный ветер и похолодает.