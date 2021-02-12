В Приморье ожидается ухудшение погоды

В Приморье ожидается ухудшение погоды

Сегодня, 13:37ПолитикаPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Как сообщает пресс-служба Примгидромета, после продолжительного периода сухой погоды 14 — 15 февраля в Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий.

14 февраля Приморье окажется под воздействием фронтальных разделов. На большей территории края пройдет небольшой и умеренный снег. К концу дня в большинстве районов снег прекратится.

В понедельник, 15 февраля, над акваторией Японского моря пройдет циклон, снег в Приморье возобновится. Начнется похолодание.

Во Владивостоке в воскресенье ночью и утром пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. В ночь на понедельник, 15 февраля, снег начнется снова. Днем снег прекратится, но задует сильный северный ветер и похолодает.

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