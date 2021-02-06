Погода в Приморье на следующей неделе не принесёт сюрпризов

Во Владивостоке в начале недели без осадков, в течение недели такая погода сохранится в приморской столице. Минимальная температура ночью — до -19 градусов, днём — до -11. Во вторник в городе потеплеет на 2-3 градуса. В среду температура во Владивостоке существенно не изменится.