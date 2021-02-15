Бизнес Приморья наращивает депозитную массу

По сообщению пресс-службы Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на вклады граждан пришлось 1,4 трлн рублей, или более 67% от общего объема привлеченных средств, что меньше на два процентных пункта, чем годом ранее. Несколько сократилась и динамика роста вкладов: с 9,2% в 2019 году до 8,8% в 2020 году. В ряде регионов темпы роста сложились значительно выше чем в среднем по ДФО: в Якутии — 14,5%, в Магаданской области — 12,4%, в Бурятии и Амурской области — более 11%.