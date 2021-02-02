Инфляцию в регионе подстёгивают цены на овощи и авиаперелёты

- В Приморском крае годовая инфляция была такой же, как в целом по ДФО, и немного больше, чем по России. Однако ценовая динамика по отдельным товарам и услугам заметно отличалась. Приморцы, как и остальные дальневосточники, очень активно летают на самолетах, и увеличение спроса из-за ограничений на зарубежный туризм, а также рост расходов перевозчиков на проведение противоэпидемических мер привели к тому, что авиабилеты подорожали. С другой стороны, в Приморье были товары и услуги, которые дешевели, тогда как в среднем по стране они дорожали. Например, в России и в ДФО за год увеличились цены на яйца, а в Приморье снизились почти на 3% из-за роста предложения местных производителей. Это же было характерно для мяса птицы и свинины. Картофель благодаря хорошему урожаю дорожал медленнее, чем в среднем по стране.