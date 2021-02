Инфляцию в регионе подстёгивают цены на овощи и авиаперелёты

Начальник Дальневосточного ГУ Банка России озвучил основные причины ускорения роста цен

Росстат опубликовал основные показатели инфляции на Дальнем Востоке. По итогам декабря прошлого года инфляция в регионе увеличилась с 4,5% до 5,0% в ноябре и оставалась чуть выше, чем в целом по России, где она составила 4,9%. О том, что повлияло на изменение цен в ДФО, мы говорим с начальником Дальневосточного главного управления Банка России Сергеем Беловым. - Сергей Владимирович, чем вызван рост цен на Дальнем Востоке - сказывается какая-то региональная специфика или имеют место общероссийские тенденции? - И то и другое. Рост потребительских цен в Дальневосточном федеральном округе действительно ускорился. И основная причина - временные общефедеральные факторы. Это, прежде всего, меры по сдерживанию коронавирусной инфекции, которые сейчас применяются по всей стране. А еще ослабление рубля, которое мы наблюдали в предыдущие месяцы. Главный региональный фактор, который вызвал повышение цен на Дальнем Востоке в декабре, - снижение объема поставок овощей из Китайской Народной Республики. И эта причина тоже временного характера. Китай, в связи с ухудшением эпидемической ситуации, ввел ограничительные меры на перевозки грузов через свои границы автомобильным транспортом. В результате предложение отдельных групп товаров на продовольственном рынке снизилось, что и повлияло на инфляцию. Таким образом, годовая продовольственная инфляция в ДФО увеличилась до 6,6% в декабре после 5,7% в ноябре. Основной вклад в ускорение инфляции внесли продукты, цены на которые очень чутко реагируют на те или иные причины. В декабре среди таких товаров выделялись овощи, фрукты, сахар, подсолнечное масло и яйца. Чтобы не допустить дефицита на дальневосточном товарном рынке, китайские овощи частично заменили тепличными от местных поставщиков, а также повезли из других регионов России - пришлось менять логистику. В результате на рынок стали поступать уже более дорогие товары, и цены в годовом выражении в декабре на помидоры и огурцы росли быстрее, чем в ноябре. - Меры, предпринятые правительством страны для сдерживания цен на социально значимые продукты – сахар, масло, которые подскочили в цене по всей стране в конце прошлого года, помогут снизить инфляцию или стабилизировать цены? - Правительство России приняло ряд мер по обеспечению баланса внутреннего продуктового рынка, в том числе установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Эти меры позволяют ожидать стабилизации цен на данные продукты в ближайшее время. - Фрукты, яйца также подорожали. Какие, по вашему мнению, могут быть причины? Будут ли власти сдерживать цены на эти продукты? - Что касается фруктов и цитрусовых, то здесь причиной стало ослабление рубля. Фрукты на Дальнем Востоке, как мы знаем, в основном импортные. И этот же фактор отчасти стал причиной годового роста цен на яйца, которые несут наши дальневосточные куры. Дело в том, что издержки производителей на содержание кур увеличились: выросла стоимость кормов, которые имеют импортную составляющую. Надо отметить, что яйца за год подорожали меньше, чем продовольственные товары, - в среднем чуть более, чем на 3%. Кроме того, Минсельхоз России рекомендовал с конца января 2021 года сдерживать цены на яйца, а также макароны и картофель на региональном уровне, что также должно ограничить рост стоимости этих продуктов питания. - Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре увеличился до 4,6% после 4,4% в ноябре. Что повлияло на этот рост? - Основной причиной также стало ослабление рубля. Как и в предыдущие месяцы, это привело к удорожанию импортных товаров и товаров с заметной импортной составляющей в затратах. Например, легковых автомобилей, строительных материалов. В ближайшее время влияние этого фактора будет исчерпано, а темпы удорожания непродовольственных товаров снизятся. Годовой рост цен на ряд медикаментов, например, в декабре уже стал меньше. Этому способствовало увеличение предложения медицинских товаров на рынке на фоне некоторой стабилизации эпидемической ситуации. - В сфере услуг инфляция на Дальнем Востоке тоже подросла... - Годовая инфляция в сфере услуг в ДФО в декабре составила 3,4% после 2,9% в ноябре. Здесь продолжают оказывать влияние временные ограничения на зарубежные поездки. Если раньше большая часть дальневосточников на новогодние каникулы устремлялись в страны Юго-Восточной Азии, в этом сезоне отдыхать поехали в местные санатории и дома отдыха, отправились путешествовать по России. В результате увеличения спроса на внутренний туризм выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги, изменились тарифы на пассажирские перевозки. Тут, кстати, сказываются наши региональные особенности. По объективным причинам жители Дальнего Востока более активно, чем жители других регионов страны, пользуются самолетами, и многие заметили, что авиабилеты подорожали. Хотя в целом по России авиасообщение подешевело. - Сравнивая показатели по регионам Дальнего Востока, какие территории демонстрировали наибольший рост, а на ком экономическая ситуация и пандемия не особенно сказались? - В декабре годовая инфляция ускорилась во всех регионах ДФО, за исключением Сахалинской области и Чукотского автономного округа. Наиболее существенный рост отмечался в Амурской области: там инфляция выросла на 1,2% и стала самой высокой в ДФО - 7,2%. Причиной стало снижение количества рейсов из-за ухода из региона одной из авиакомпаний. Самый низкий уровень инфляции в ДФО наблюдался на Чукотке - 1,9%. Дело в том, что Правительство Чукотского автономного округа реализует меры по сдерживанию цен на продукцию местного производства. - Инфляция на все товары и услуги в декабре 2020 года в Приморье составила 5,01% к соответствующему месяцу 2019 года. Это самый большой показатель с 2015 года. Повлияла пандемия? Отразились ли на годовых показателях предновогодние покупки? - В Приморском крае годовая инфляция была такой же, как в целом по ДФО, и немного больше, чем по России. Однако ценовая динамика по отдельным товарам и услугам заметно отличалась. Приморцы, как и остальные дальневосточники, очень активно летают на самолетах, и увеличение спроса из-за ограничений на зарубежный туризм, а также рост расходов перевозчиков на проведение противоэпидемических мер привели к тому, что авиабилеты подорожали. С другой стороны, в Приморье были товары и услуги, которые дешевели, тогда как в среднем по стране они дорожали. Например, в России и в ДФО за год увеличились цены на яйца, а в Приморье снизились почти на 3% из-за роста предложения местных производителей. Это же было характерно для мяса птицы и свинины. Картофель благодаря хорошему урожаю дорожал медленнее, чем в среднем по стране. Что касается предновогоднего роста спроса на товары, то это сезонный фактор. Цены в преддверии праздников изменяются каждый декабрь, и на годовую инфляцию это не влияет. - Будет ли продолжаться ускорение инфляции в нынешнем году, возможно ли замедление, что повлияет на эти показатели? - Продолжающееся повышение инфляции в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того, как влияние этих факторов станет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 - 4,0% в 2021 году и останется около 4% в дальнейшем. Что касается динамики инфляции, то на нее влияют различные события: ситуации на мировых и внутренних рынках, погодные условия, политические решения и даже, как показал 2020 год, эпидемии и меры по их предотвращению и сдерживанию. Такие факторы трудно предсказать. Но есть события, о которых мы уже знаем, например, меры правительства по стабилизации продовольственного рынка страны или разработка мер поддержки отечественных производителей при реализации национальных проектов и инвестиционных программ государственных монополий, анонсированная накануне вице-премьером РФ Юрием Борисовым, а также индексация тарифов на коммунальные услуги, которая будет произведена в июле 2021 года, и так далее. Эти факторы, конечно, сыграют свою роль и отразятся на инфляции по итогам 2021 года. - Есть ли какие-то прогнозы по курсу рубля? - Основным приоритетом денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. В условиях открытой рыночной экономики и свободного движения капитала невозможно одновременно управлять и курсом национальной валюты, и инфляцией. Если Центральный Банк таргетирует инфляцию, то курс рубля должен регулироваться исключительно рынком. В России с конца 2014 года курс рубля является плавающим, то есть его определяют только рыночные факторы. И поскольку Банк России контролирует инфляцию, а не регулирует курс рубля, он делает прогнозы по инфляции в стране, а не по курсу. При этом Банк России, конечно, принимает во внимание тот факт, что в потреблении россиян заметную долю составляет импорт. Это значит, что курс оказывает влияние на инфляцию. Через это влияние он и учитывается в денежно-кредитной политике. Мария ПУШКАРЕВА

