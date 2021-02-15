zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Приморья и мэр Владивостока призвали не подвергать людей опасности

15 февраля 2021, 02:20
Фото: ИК "Золотой Рог"
На Приморский край обрушился мощный циклон
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал руководителям территорий оценить обстановку на местах и при необходимости отменить занятия в школах, а также скорректировать продолжительность рабочего дня на предприятиях, чтобы не допустить сильных заторов в часы-пик.

В регионе продолжаются осадки и метель, территории переведены в режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований поручено организовать на местах оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства края.

«Если есть такая необходимость, стоит отменить занятия в школах, предупредить сотрудников о более раннем окончании рабочего дня — сделать так, чтобы не создавать пробок, уменьшить аварийность на дорогах и не подвергать людей опасности. Также необходимо уделить особое внимание очистке дорог. Каждый муниципалитет — в основном, Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотовский район, Большой Камень и Находка — приведите в готовность всю технику. Она должна оперативно выйти на уборку снега, покрывать полотно незамерзающими реагентами, чтобы граждане испытывали как можно меньше неудобств», — подчеркнул губернатор Приморья.

Также глава региона поручил провести работу с компаниями, обслуживающими энергосети.

Кроме того, глава Владивостока Олег Гуменюк также рекомендовал руководителям предприятий сократить рабочий день из-за метели, сообщили в администрации столицы ДФО. Циклон вызвал в городе снег и сильный ветер, которые усугубляются плохой видимостью.

«Прошу рассмотреть возможность отпустить сотрудников домой пораньше, чтобы все — и автомобилисты, и не имеющие машин горожане — могли благополучно вернуться домой в условиях плохой видимости», — подчеркнул глава города.

Из оперативного штаба при муниципальной дорожной службе Владивостока «Содержание городских территорий» сообщают, что на улицах города сегодня работает более 160 единиц специализированной техники. Ведётся сметание выпадающего снега к прибордюрной полосе и обработка дорог песко-соляной смесью. Закрыт для движения спуск на улице Капитана Шефнера и въезд в город большегрузного автотранспорта.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования информируют, что все школы и детские сады Владивостока сегодня работают по графику. Однако родители сами могут решать, оставлять ребенка дома или отправлять его в образовательное учреждение. Отсутствие школьника на уроках из-за непогоды не считается прогулом.

Напомним, что снегопад в городе сегодня продолжится ориентировочно до 19 часов. Ожидается выпадение до 5 мм осадков, высота снежного покрова составит до 6 см. Выпадение снега сопровождается сильным ветром с порывами до 27 метров в секунду.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС по телефону 2222-333.

Материалы по теме
В Приморье ожидается ухудшение погодыНа Приморский край обрушится мощный циклонПрогулом считаться не будет — власти Владивостока
#Новости#Погода#Дети#Снег#Владивосток#Работа#Ликвидация#Транспорт#Кадры#Школа#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56