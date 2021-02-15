Прогулом считаться не будет — власти Владивостока

Прогулом считаться не будет — власти Владивостока

Сегодня, 08:57ОбществоPhoto: ИК "Золотой Рог"На Приморский край обрушился мощный циклон
Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образованиягорода Владивостока, школы и детсады города 15 февраля работают по графику. Отсутствие ребенка в школе из-за непогоды прогулом считаться не будет.

Также, как сообщается, в 9 закрыт спуск на ул. Капитана Шефнера. ГИБДД сообщает, что движение большегрузов в городе ограничено.

Напомним, как и предупреждал Примгидромет, на Приморский край обрушился мощный циклон. Снег начался в понедельник, 15 февраля, ночью, а днем с приближением циклона интенсивность осадков увеличится. В восточной половине края возможен сильный снег. Задует сильный ветер, на побережье до штормовых значений.

На данный момент, как сообщили «Золотому Рогу» в правительстве Приморья, сотрудники АО «Примавтодор» перешли на круглосуточный режим работы из-за начавшегося снегопада. Всего к очистке дорог краевого значения готовы более 300 единиц техники.

Сейчас снег идет во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Хасанском, Надеждинском, Партизанском, Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском, Ольгинском районах и округах. Больше всего осадков наблюдается в Партизанском районе и на Лазовском перевале. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что на этих участках дежурит дополнительная техника. Уже обработали дороги пескосоляной смесью. Проезд есть ко всем населенным пунктам.

«В Примавтодоре создан оперативный штаб. Информация о ситуации на дорогах будет обновляться каждые два часа. Составлена схема дежурства, ведем патрулирование», — обозначил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять транспортные средства на проезжей части и не мешать дорожной технике работать, по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

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