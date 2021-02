Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образованиягорода Владивостока, школы и детсады города 15 февраля работают по графику. Отсутствие ребенка в школе из-за непогоды прогулом считаться не будет.

Также, как сообщается, в 9 закрыт спуск на ул. Капитана Шефнера. ГИБДД сообщает, что движение большегрузов в городе ограничено. Напомним, как и предупреждал Примгидромет, на Приморский край обрушился мощный циклон. Снег начался в понедельник, 15 февраля, ночью, а днем с приближением циклона интенсивность осадков увеличится. В восточной половине края возможен сильный снег. Задует сильный ветер, на побережье до штормовых значений. На данный момент, как сообщили «Золотому Рогу» в правительстве Приморья, сотрудники АО «Примавтодор» перешли на круглосуточный режим работы из-за начавшегося снегопада. Всего к очистке дорог краевого значения готовы более 300 единиц техники. Сейчас снег идет во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Хасанском, Надеждинском, Партизанском, Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском, Ольгинском районах и округах. Больше всего осадков наблюдается в Партизанском районе и на Лазовском перевале. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что на этих участках дежурит дополнительная техника. Уже обработали дороги пескосоляной смесью. Проезд есть ко всем населенным пунктам. «В Примавтодоре создан оперативный штаб. Информация о ситуации на дорогах будет обновляться каждые два часа. Составлена схема дежурства, ведем патрулирование», — обозначил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов. Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять транспортные средства на проезжей части и не мешать дорожной технике работать, по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

