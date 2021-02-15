Курьерам во Владивостоке предлагают зарплату до 90 тысяч рублей

— Курьер на полную занятость с заработком 80 000 — 90 000 руб. в месяц, в обязанности которого входит доставка еды из ресторанов и кафе, место и время работы можно выбрать (Яндекс Еда). Также работодатель предоставляет скидку в 20% на велосипед и обещает платить, даже если нет заказов.