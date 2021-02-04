Курьерам в Приморье пандемия пошла на пользу

Организации, оказывающие населению платные услуги, хоть и не оправились до конца от неблагополучной ситуации, вызванной мерами противодействия новой коронавирусной инфекции, продолжают наращивать объемы.
Более чем в 2 раза сократилось предоставление услуг культуры, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, туристских, на 44% -транспортных, на 31% — физической культуры и спорта.
Курьерские услуги оказались единственным видом услуг, кому пандемия пошла на пользу. По понятным причинам их объем вырос на 4%.
Из организаций предоставляющие бытовые услуги, наиболее пострадали от короновируса бани и химчистки. Ими предоставлено услуг меньше прошлогоднего в 3.4 и 2.5 раза, соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (51%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и строительство жилья и других построек (7%).
Индивидуальными предпринимателями оказывается только 12% объема платных услуг, остальные услуги оказаны организациями. В секторе бытовых услуг этот показатель гораздо выше — на долю физических лиц приходилось 43% предоставленных услуг.