Курьерам в Приморье пандемия пошла на пользу

В 2020 году населению края оказано платных услуг на 133 млрд рублей, что в сопоставимых ценах всего на 21% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (для сравнения: в мае 2020 — на 47%). Об этом сообщает Приморскстат.

Организации, оказывающие населению платные услуги, хоть и не оправились до конца от неблагополучной ситуации, вызванной мерами противодействия новой коронавирусной инфекции, продолжают наращивать объемы. Более чем в 2 раза сократилось предоставление услуг культуры, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, туристских, на 44% -транспортных, на 31% — физической культуры и спорта. Курьерские услуги оказались единственным видом услуг, кому пандемия пошла на пользу. По понятным причинам их объем вырос на 4%. Из организаций предоставляющие бытовые услуги, наиболее пострадали от короновируса бани и химчистки. Ими предоставлено услуг меньше прошлогоднего в 3.4 и 2.5 раза, соответственно. Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (51%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и строительство жилья и других построек (7%). Индивидуальными предпринимателями оказывается только 12% объема платных услуг, остальные услуги оказаны организациями. В секторе бытовых услуг этот показатель гораздо выше — на долю физических лиц приходилось 43% предоставленных услуг.

