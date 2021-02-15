Прогулом считаться не будет — власти Владивостока

Сейчас снег идет во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Хасанском, Надеждинском, Партизанском, Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском, Ольгинском районах и округах. Больше всего осадков наблюдается в Партизанском районе и на Лазовском перевале. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что на этих участках дежурит дополнительная техника. Уже обработали дороги пескосоляной смесью. Проезд есть ко всем населенным пунктам.