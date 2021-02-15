Губернатор Приморья и мэр Владивостока призвали не подвергать людей опасности

В регионе продолжаются осадки и метель, территории переведены в режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований поручено организовать на местах оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства края.
«Если есть такая необходимость, стоит отменить занятия в школах, предупредить сотрудников о более раннем окончании рабочего дня — сделать так, чтобы не создавать пробок, уменьшить аварийность на дорогах и не подвергать людей опасности. Также необходимо уделить особое внимание очистке дорог. Каждый муниципалитет — в основном, Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотовский район, Большой Камень и Находка — приведите в готовность всю технику. Она должна оперативно выйти на уборку снега, покрывать полотно незамерзающими реагентами, чтобы граждане испытывали как можно меньше неудобств», — подчеркнул губернатор Приморья.
Также глава региона поручил провести работу с компаниями, обслуживающими энергосети.
Кроме того, глава Владивостока Олег Гуменюк также рекомендовал руководителям предприятий сократить рабочий день из-за метели. Циклон вызвал в городе снег и сильный ветер, которые усугубляются плохой видимостью.
«Прошу рассмотреть возможность отпустить сотрудников домой пораньше, чтобы все — и автомобилисты, и не имеющие машин горожане — могли благополучно вернуться домой в условиях плохой видимости», — подчеркнул глава города.
Из оперативного штаба при муниципальной дорожной службе Владивостока «Содержание городских территорий» сообщают, что на улицах города сегодня работает более 160 единиц специализированной техники. Ведётся сметание выпадающего снега к прибордюрной полосе и обработка дорог песко-соляной смесью. Закрыт для движения спуск на улице Капитана Шефнера и въезд в город большегрузного автотранспорта.
В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования информируют, что все школы и детские сады Владивостока сегодня работают по графику. Однако родители сами могут решать, оставлять ребенка дома или отправлять его в образовательное учреждение. Отсутствие школьника на уроках из-за непогоды не считается прогулом.
Напомним, что снегопад в городе сегодня продолжится ориентировочно до 19 часов. Ожидается выпадение до 5 мм осадков, высота снежного покрова составит до 6 см. Выпадение снега сопровождается сильным ветром с порывами до 27 метров в секунду.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС по телефону 2222-333.