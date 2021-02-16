Приморцы по-прежнему доверяют депозитам

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации сообщает, что объем вкладов и остатков на текущих счетах населения превысил 400 млрд рублей, а их доля составила 65% всех размещенных в банках денежных средств. Для жителей Приморского края депозиты остаются основным инструментом сбережений, но динамика их роста несколько снизилась. Прирост объема за год зафиксирован на уровне 6,9% — на 1,2 процентного пункта ниже, чем годом ранее.