Желая разбогатеть, жительница Владивостока лишилась миллиона рублей

Одна из пирамид во Владивостке маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.