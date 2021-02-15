Желая разбогатеть, жительница Владивостока лишилась миллиона рублей

Желая разбогатеть, жительница Владивостока лишилась миллиона рублей

Сегодня, 09:20
Происшествия
Photo: ИК "Золотой Рог"
Люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов
Как сообщили «Золотому Рогу» в Дальневосточном главном управлении Банка России, в 2020 году регулятор выявил пять финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны.

Одна из пирамид во Владивостке маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.

«Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей», — рассказал главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Воспользовавшись ситуацией с пандемией и связанными с нею ограничениями, мошенники активизировались в онлайн-пространстве. У людей вырос интерес к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных ссуд все же чаще происходила из рук в руки — так сложнее отследить движение средств.

За прошлый год в Приморье выявили 23 черных кредитора, в Хабаровском крае и Якутии — по 14, в Приамурье — 9, на Сахалине — 6, в Магаданской области — 2. По одному нелегалу также было выявлено в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

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Приморье
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