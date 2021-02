Льготная ипотека превратилась в разочарование года

Льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Как сообщает Недвижимость. РИА Новости, по мнению регулятора, льготная ипотека была очень выгодным инструментом во время острой фазы кризиса и сразу после выхода из него. «Она помогла поддержать и строительную отрасль, и людям помогла получить кредиты по более низкой ставке», — добавила Набиуллина. «У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке, на мой взгляд, должны быть и программы по поддержке ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства… Должна быть программа, как есть сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно, например, молодых семей с детьми», — сказала Набиуллина. По словам главы Банка России, во многих регионах страны предложение не поспевало за спросом, что вызвало резкий рост цен на жилье, поэтому льготную ипотеку под 6,5% во всей стране нужно постепенно сворачивать. «К январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был вот съеден с повышением цен на жилье», — уточнила она.

