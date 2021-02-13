Льготная ипотека превратилась в разочарование года

«У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке, на мой взгляд, должны быть и программы по поддержке ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства… Должна быть программа, как есть сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно, например, молодых семей с детьми», — сказала Набиуллина.