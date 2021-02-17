Приморье демонстрирует негативные экономические показатели

Индекс потребительских цен на товары и услуги, а Приморье продемонстрировал рост со 105 до 106,9% (в том числе и на продовольственные товары). В 2020 году потребительские цены по Приморскому краю увеличились на 5% по сравнению с декабрем 2019 года (по РФ — на 4,9%). Более всего подорожали продовольственные товары — на 6,9%, из них продукты питания — на 7,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,5%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 3% к декабрю 2019 года.