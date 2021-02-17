Здравствуй, экспорт, Новый год: Рыбаки с нетерпением ждут открытия китайских портов

«Китай — мировой центр по переработке рыбы. Сырье в Поднебесную импортируется со всего мира, а потом китайские заводы реэкспортируют произведенную продукцию. Объем продукции промысла, экспортируемой в Китай с Дальнего Востока, составляет порядка 700 тыс тонн или 1,2 млн тонн в пересчете на сырец. Сейчас перерабатывающих мощностей региона недостаточно, чтобы переработать весь объем добываемой продукции. Создание качественной береговой инфраструктуры на территории России не только значительно снизит зависимость от Китая, но и будет способствовать увеличению финансовой отдачи от отрасли и улучшению социального климата в регионах, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест», — сказал Зверев.