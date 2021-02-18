Полтора миллиона рублей направят в дома культуры Приморья

Стоит отметить, что в Приморье с 2019 года реализуется национальный проект «Культура». Он направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет создания и капитального ремонта отраслевых учреждений: культурно-образовательных и музейных комплексов, концертных залов, театральных, музыкальных, хореографических школ и выставочных пространств.