В Приморье построят новый культурно-досуговый центр

В Приморье построят новый культурно-досуговый центр

Сегодня, 15:38КультураPhoto: Правительство Приморского краяОбщая площадь здания составит 1286 квадратных метров
25 января заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова побывала с рабочим визитом в Шкотовском районе. Она осмотрела дома культуры, библиотеки и спортивные объекты в шести населенных пунктах муниципалитета.

Как сообщили пресс-службе, первым объектом, который посетила министр, стала строительная площадка в поселке Штыково. Именно здесь в 2021–2022 годах возводят новый культурно-досуговый центр. Общая площадь здания составит 1286 квадратных метров. Вместимость — 160 человек, в том числе 120 — в зрительном зале. Срок строительства центра — 15 месяцев.

Работы по созданию центра в Штыково ведутся по национальному проекту «Культура», утвержденному Президентом России Владимиром Путиным.

«В культурно-досуговом центре предполагается проводить различные социально значимые мероприятия для населения, в том числе организовать кружковые работы. Люди здесь активные, поэтому, уверена, это будет очень востребовано среди населения», — отметила Елена Бронникова.

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