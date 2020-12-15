Зарплата врачей, учителей и работников культуры в 2021 году будет увеличена на 5,9%

А вот для врачей, учителей, и работников культуры повышение предусмотрено. По словам министра, индексация сохраняется у бюджетников, поименованных в Указах Президента Российской Федерации – врачей, среднего и младшего медперсонала, педагогов, сотрудников дошкольных учреждений, соцработников, всех работников культуры, а также тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ.