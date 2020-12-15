Зарплата врачей, учителей и работников культуры в 2021 году будет увеличена на 5,9%

Зарплата врачей, учителей и работников культуры в 2021 году будет увеличена на 5,9%

Вчера, 16:10Общество
Оплата труда врачей, учителей и работников культуры в следующем году вырастет. Размер увеличится в зависимости от квалификации: от 5,5% до 5,9%. Индексация зарплат в 2021 году приостановлена для сотрудников правительства и администраций.

Закон о приостановлении индексации оплаты труда вызвал бурные дебаты на декабрьском заседании Законодательного собрания края. Однако, как поспешила успокоить парламентариев министр труда и социальной политики Светлана Красицкая, мораторий на индексацию касается только сотрудников административного аппарата.

«Хочется прояснить ситуацию. Законопроектом, который вносится на рассмотрение Законодательного Собрания края, предусматривается приостановка до 1 января 2022 года индексации оплаты труда только “чиновничьему аппарату”», – подчеркивает Светлана Красицкая.

А вот для врачей, учителей, и работников культуры повышение предусмотрено. По словам министра, индексация сохраняется у бюджетников, поименованных в Указах Президента Российской Федерации – врачей, среднего и младшего медперсонала, педагогов, сотрудников дошкольных учреждений, соцработников, всех работников культуры, а также тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ.

«У “указных” работников с 1 января 2021 года заработная плата будет увеличена на 5,9%, у тех, кто получает МРОТ – это нянечки, техперсонал, дворники, гардеробщики и другие категории – на 5,5%», – отметила Светлана Красицкая.

Для прочих категорий: Губернатора Приморья, государственных служащих и административно-управленческого персонала госучреждений Приморского края, а именно директоров, их заместителей, работников кадровых и юридических служб, бухгалтеров, экономистов индексация была проведена в октябре 2020 года.

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