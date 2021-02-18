Продовольственная инфляция в Приморье увеличилась до 7,1%

Среди непродовольственных товаров, как и в предыдущие месяцы, дорожали товары, которые зависят от курсовой динамики, — легковые автомобили, строительные материалы, электротовары и другие бытовые приборы. Высокий спрос на жилье в Приморье, связанный с активной реализацией льготных ипотечных программ, ускорил и рост цен на новую мебель. В целом годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров увеличилась на 0,1 п. п., до 4,6%.