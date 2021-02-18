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Владивостокскую ярмарку перенесут

18 февраля 2021, 06:46
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Горожане могут приобрести замороженную ягоду, картофель, соленья
Ближайшая продовольственная ярмарка пройдет не в субботу и воскресенье

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ближайшая продовольственная ярмарка на улице Жигура во Владивостоке пройдет не в субботу и воскресенье, а в воскресенье и понедельник — 21 и 22 февраля. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня защитника Отечества.

На ярмарку приглашаются все желающие.

Торговля традиционно развернётся в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2б). В воскресенье купить свежие продукты можно будет с 10 до 18 часов, в понедельник — с 10 до 17 часов.

На ярмарке горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

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#Новости#Торговля#Владивосток#Сельское хозяйство#Рынки#Приморье
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