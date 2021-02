От 50 тысяч в месяц: Во Владивостоке прошла ярмарка вакансий для уволенных и сокращенных

Для сотрудников обанкроченного «Радиоприбора» — теперь филиала ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова» во Владивостоке власти Приморья искали подходящую работу.

Как сообщал ранее «Золотой Рог», в настоящее время владивостокский филиал ОАО «ДМЗ» находится в стадии расформирования в связи с ожидаемым завершением работ по гособоронзаказу. Руководство предприятия предложило трудовому коллективу различные варианты — от трудоустройства на головном предприятии в Дубне до досрочного расторжения договоров с выплатой компенсаций. Так, 16 февраля во Владивостоке прошла ярмарка вакансий. 12 приморских предприятий, главным образом входящих в оборонно-промышленный комплекс края, представили свои вакантные места для трудоустройства бывших сотрудников завода. В министерстве промышленности и торговли Приморского края отметили, что ярмарку вакансий посетили более 200 работников предприятия. Они прошли предварительные собеседования с представителями потенциальных работодателей и оставили резюме для дальнейшего взаимодействия. В правительстве Приморья отмечают, что спрос на специалистов соответствующего профиля на предприятиях региона есть, и он весьма высок. По словам представителя АО ВП «Электрорадиоавтоматика», на предприятии существует большая потребность в инженерах, технологах, конструкторах, электромонтажниках, сварщиках, иных специалистах. «Если говорить об уровне заработных плат, то его можно обозначить как „от 50 тысяч рублей в месяц и выше“. Для примера, электромонтажник третьего разряда будет получать на руки около 60 тысяч рублей в месяц без доплат за возможную переработку. Коллектив „Радиоприбора“ для нас интересен прежде всего тем, что сферы деятельности наших предприятий пересекаются, и здесь есть много нужных нам специалистов, которых мы можем трудоустроить у себя», — уточнила представитель. Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин отметил, что в ходе ярмарки вакансий работодателями представлены не только вакансии в области основного производства, но и вакансии вспомогательного персонала — бухгалтеры, экономисты, водители. «Каждый сотрудник предприятия сможет найти работу, соответствующую его квалификации, опыту и ожиданиям по доходу. Кроме ярмарки вакансий на заводе ежедневно действует наша рабочая группа, которая помогает работникам „Радиоприбора“ в вопросах дальнейшего трудоустройства», — сообщил министр. По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Константина Шестакова трудоустройство работников владивостокского филиала АО «ДМЗ» находится на особом контроле органов власти региона. «Мы от начала и до конца проследим, чтобы те предложения, которые высказал текущий работодатель о компенсациях сотрудникам, он выполнил в полном объеме. И такие компенсации уже начали выплачивать. Кроме того, мы привлекли новых потенциальных работодателей, и будем работать с ними вплоть до трудоустройства всех работников „Радиоприбора“. Все, кто заинтересован в работе на территории Владивостока, Приморского края, получат свои предложения», — прокомментировал Константин Шестаков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter