Приморский бизнес выходит на европейский рынок

По словам торгпреда, австрийские бизнесмены заинтересованы в торговом сотрудничестве и развитии отношений с Россией и Дальним Востоком, в частности. В 2018 году европейцы приезжали во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. А в этом году австрийская экономическая палата предложила организовать «Дни Дальнего Востока» в Вене до 2023 года.