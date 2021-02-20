Приморцы стали меньше жаловаться

Большего всего обращений поступило во втором квартале — 716, а точнее, в апреле — 255, что связанно с введением ограничительных мер. Приморцы сообщали о проблемах с реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также кредитов субъектов МСП, поступали жалобы на отказы в предоставлении кредитных каникул. При этом значительная часть жалоб была по сути запросом на разъяснение мер поддержки, сообщает Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации.