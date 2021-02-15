Бизнес Приморья наращивает депозитную массу

Бизнес Приморья наращивает депозитную массу

Сегодня, 15:43БизнесPhoto: ЦБ РФДальневосточники аккумулировали на счетах более 2 трлн руб.
К началу 2021 года жители и организации Дальнего Востока разместили на счетах в банках более 2,1 трлн рублей. За год увеличение этого показателя составило 12%.

По сообщению пресс-службы Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на вклады граждан пришлось 1,4 трлн рублей, или более 67% от общего объема привлеченных средств, что меньше на два процентных пункта, чем годом ранее. Несколько сократилась и динамика роста вкладов: с 9,2% в 2019 году до 8,8% в 2020 году. В ряде регионов темпы роста сложились значительно выше чем в среднем по ДФО: в Якутии — 14,5%, в Магаданской области — 12,4%, в Бурятии и Амурской области — более 11%.

При этом почти 60% всех привлеченных банками от населения средств приходится на три региона — Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область. В целом за год сумма вкладов и других средств жителей ДФО на банковских счетах выросла более чем на 116 млрд рублей.

В то же время депозиты юридических лиц, без учета средств индивидуальных предпринимателей, увеличились на 11,4% до 257 млрд рублей. Рост наблюдался в большинстве регионов Дальнего Востока: в Хабаровском крае, Забайкалье и на Чукотке показатель вырос более чем в два раза, в Приморье — почти в два раза.

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