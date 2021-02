Приморцы по-прежнему доверяют депозитам

По итогам 2020 года денежные средства населения и организаций Приморья, размещенные в банках, превысили 620 млрд рублей, увеличившись почти на 96 млрд за год, или 18%.

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации сообщает, что объем вкладов и остатков на текущих счетах населения превысил 400 млрд рублей, а их доля составила 65% всех размещенных в банках денежных средств. Для жителей Приморского края депозиты остаются основным инструментом сбережений, но динамика их роста несколько снизилась. Прирост объема за год зафиксирован на уровне 6,9% — на 1,2 процентного пункта ниже, чем годом ранее. «Мы отмечаем рост интереса населения к инструментам фондового рынка и недвижимости на фоне снижения процентных ставок по вкладам. Вместе с тем вклады остаются основным и самым надежным инструментом сбережения средств, так как застрахованы государством», — пояснил начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий. Кроме того, сообщается, что почти вдвое выросли депозиты юридических лиц, без учета средств индивидуальных предпринимателей, — с 58 млрд до 103 млрд рублей.

