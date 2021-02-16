Приморцы по-прежнему доверяют депозитам

Приморцы по-прежнему доверяют депозитам

Сегодня, 08:37
Экономика
Photo: ИК "Золотой Рог"
В Приморском крае увеличился объем денежных средств на счетах банков
По итогам 2020 года денежные средства населения и организаций Приморья, размещенные в банках, превысили 620 млрд рублей, увеличившись почти на 96 млрд за год, или 18%.

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации сообщает, что объем вкладов и остатков на текущих счетах населения превысил 400 млрд рублей, а их доля составила 65% всех размещенных в банках денежных средств. Для жителей Приморского края депозиты остаются основным инструментом сбережений, но динамика их роста несколько снизилась. Прирост объема за год зафиксирован на уровне 6,9% — на 1,2 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

«Мы отмечаем рост интереса населения к инструментам фондового рынка и недвижимости на фоне снижения процентных ставок по вкладам. Вместе с тем вклады остаются основным и самым надежным инструментом сбережения средств, так как застрахованы государством», — пояснил начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Кроме того, сообщается, что почти вдвое выросли депозиты юридических лиц, без учета средств индивидуальных предпринимателей, — с 58 млрд до 103 млрд рублей.

Related news:
ФинансыДеньгистатистикабанки
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы