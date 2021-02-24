Не корысти ради: Как в Приморье развивается социальное предпринимательство

«Партизанск — это шахты, которые давно уже заброшены. Работы в городе мало, и если мужчины еще могут устроиться, то женщинам гораздо сложнее. А у нас, я говорила, женский коллектив. Мы зарплату не задерживаем, аванс, все выплаты строго день в день. И пусть у нас не самые большие зарплаты, но люди за работу в нашем предприятии держатся. У нас своя пилорама, мы дровами помогаем работникам, кто живет в своих домах (а таких очень много), другую помощь оказываем. Люди очень это ценят. Поддерживают нас власти Партизанска, глава края Олег Кожемяко всегда в наши дела вникает. Он много раз бывал у нас, видел и наше оборудование, и продукцию нашу знает, и всегда интересуется, как у нас дела, чем помочь», — отмечает Елена Бутузова.