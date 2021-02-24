Не корысти ради: Как в Приморье развивается социальное предпринимательство

В нем могут принять участие представители социального бизнеса, уже получившие необходимый статус. Акселератор не только позволит «прокачать» проект, но и даст возможность получить грант в размере до 500 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес»), это будет уже третья программа помощи социальному предпринимательству.
В 2019 и 2020 году акселератор назывался «Социальные инновации», участие в нем приняли более 40 человек за два года. Образовательная программа была рассчитана на месяц, занятия вели приглашенные специалисты из Москвы. Итогом программы была разработка собственного проекта социального предпринимательства.
В 2021 все немного иначе. Те участники, которые пройдут обучение, будут иметь возможность претендовать на субсидию до 500 тысяч рублей. Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, а также мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены.
Руководитель центра инноваций Ольга Кудинова отметила, что в этом году курс на 70 % состоит из практических занятий. Из 110 часов практическим занятиям отведено 75, теории — 35.
«Мы пригласили девять опытных тренеров-практиков, которые помогли многим социальным предпринимателям вывести свое доброе дело на новый уровень и увеличить доход. Для нас важно, чтобы тренер умел направлять своего подопечного, но не решал проблемы за него. Участнику акселератора даются все инструменты для развития, но внедрять изменения в свой бизнес должен он сам», — рассказала Ольга Кудинова.
Обучающий курс — это месяц интенсива. За это время пройдет четыре очных встречи и часть занятий в онлайн формате. Куратором акселератора будет сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, член комиссии конкурса «Лучший социальный проект года» Александр Беляев.
«Программа стартует 15 марта, сейчас идет набор участников. Стать ими могут социальные предприятия, вступившие в реестр. Заявка подается на сайте, с потенциальным участником связывается наш специалист, в процессе общения выясняются детали, специалисты помогают подготовить пакет документов», — пояснила Ксения Курдюкова, пресс-секретарь Центра.
На участие в первом акселераторе «Бизнес от сердца» уже набрано 50 человек. Но приём заявок продолжается, потому что после первого этапа стартует второй и третий. Всего в образовательной программе смогут принять участие до 150 социальных предпринимателей.
«К завершению курса предприниматели должны будут защитить свой бизнес-проект перед комиссией. Это даст возможность стать ближе на одну ступень к получению гранта», — уточнила Ольга Кудинова.
Заметим, что в Приморском крае разработан целый ряд мер поддержки для социальных предпринимателей. А в нынешнем году их стало еще больше. Теперь официальный статус «социального предприятия» позволит бизнесу снизить налоговую нагрузку до 1% по упрощенной системе налогообложения, получить займ под 1,5% и претендовать на грант на развитие бизнеса до 500 000 рублей, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».
«Мы точно знаем, что в Приморье много социальных проектов, которые достойны внимания и развития. Это и такси для инвалидов, и частные детские сады, и развивающие центры, творческие мастерские, дома отдыха для пожилых людей, проекты в области просвещения и другие», — подчеркнула руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.
Одним из успешных примеров социального предпринимательства (правда, пока без соответствующего статуса) в Приморье является семейное предприятие Алексея и Елены Бутузовых «Ложка плюс». Расположенное в Партизанске, оно поставляет уникальную продукцию и по России, и зарубежным партнерам.
А выпускает «Ложка плюс» одноразовую деревянную посуду. Абсолютно экологичную. Гипоаллергенную.
«У Алексея, моего мужа, высшее лесное образование и работал он всегда в этой области. И всегда его душа болела, что мы просто пилим лес. Да и вечно на слуху страшилки про черных лесорубов, тоже обидно, что про наше занятие так говорят. Словом, ему хотелось сделать что-то полезное. Мы многое пробовали, одними из первых начали строить дома из оцилиндрованного бруса по всему краю. У нас очередь стояла из клиентов. И вот — одноразовая посуда из дерева. Идея родилась в Гонконге, там мы увидели впервые не просто деревянную палочку, как для мороженого, а одноразовую ложечку из дерева. Алексей сразу загорелся! Ведь в России деревянная посуда испокон веков была!» — говорит Елена Бутузова.
По словам Елены, сейчас у них на предприятии полный производственный цикл: от бревна до готового изделия.
Недавно заказали новую линию, чтобы удешевить производство тарелок, которые выпускают только они.
«Ничто в России сразу не может стать успешным, мы три года развиваемся, даже больше трех лет. Честно говоря, в начале даже руки опускались. Сейчас все уже более стабильно. Но было непросто», — говорит Елена.
Предприниматель вспоминает, как они предлагали свою продукцию во всех владивостокских точках общепита, как искали покупателей по стране… Поддерживали семейное производство далеко не все. Но постепенно появились стабильные заказчики, «Ложка плюс» стала официальным партнером ВЭФ.
А главное — семейное предприятие Бутузовых стало действительно социальным, оно играет важную роль в жизни Партизанска.
«У нас в компании две трети женщины, треть мужчины. Женские руки нам нужны: продукцию перебираем вручную и только женские руки чувствуют шероховатости. Коллектив у нас сложившийся, многие работают с момента основания, мы с ними прошли все трудности, вместе, к примеру, ремонтировали помещение, в котором находится наша фабрика. Раньше, при советской власти, там был консервный завод, здание старое. Мы его выкупили, а оно более 20 лет стояло без отопления, разрушалось. Мы его отремонтировали, достроили новые цеха», — рассказывает Елена.
О социальной составляющей владельцы бизнеса помнят постоянно. Когда началась эпидемия коронавируса, закрывались на неделю, но практически сразу руководство города попросило возобновить работу. Но со строгим соблюдением всех мер безопасности.
«Партизанск — это шахты, которые давно уже заброшены. Работы в городе мало, и если мужчины еще могут устроиться, то женщинам гораздо сложнее. А у нас, я говорила, женский коллектив. Мы зарплату не задерживаем, аванс, все выплаты строго день в день. И пусть у нас не самые большие зарплаты, но люди за работу в нашем предприятии держатся. У нас своя пилорама, мы дровами помогаем работникам, кто живет в своих домах (а таких очень много), другую помощь оказываем. Люди очень это ценят. Поддерживают нас власти Партизанска, глава края Олег Кожемяко всегда в наши дела вникает. Он много раз бывал у нас, видел и наше оборудование, и продукцию нашу знает, и всегда интересуется, как у нас дела, чем помочь», — отмечает Елена Бутузова.
По словам предпринимателя, в социальных программах, предусмотренных на территории Приморья, они не раз принимали участие.
«Стараемся не упускать шансов получить помощь от государства — в том числе принимать участие в обучающих программах, ведь это шанс на саморазвитие», — говорит Елена.
«Ложка плюс» — предприятие небольшое, но это тот самый случай, когда мал золотник да дорог…
«Когда после ледяного дождя во Владивостоке люди без света, без горячей еды сидели, мы вышли на Олега Николаевича и спросили, чем можем помочь. Он удивился, мы ведь не крупный бизнес. А мы посуду выделили для полевых кухонь, кстати, доставить ее во Владивосток помогла администрация Партизанска, микроавтобус предоставила», — вспоминает Елена Бутузова.
Сегодня «Ложка плюс» — в буквальном смысле семейное предприятие. В бизнесе активное участие принимает и сын, если Алексей и Елена на бизнес-встречах.
«А дочке у нас 14 лет, она все лето на фабрике проводит, перебирает продукцию. И мама моя помогает. Какой бы совет я дала тем, кто хочет начать семейный бизнес? Не опускайте руки, приготовьтесь к тому, что просто не будет, но будет интересно. Терпения вам и любви, это главное. Будете верить в себя — все получится», — говорит Елена Бутузова.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.