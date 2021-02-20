Приморский бизнес выходит на европейский рынок

«Дни Дальнего Востока» пройдут в Вене. Цель бизнес-миссии — развитие торговых и экономических отношений между Австрией и Приморским краем, в рамках которых стороны получат дополнительные возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества, сообщил торгпред России в Австрии Александр Потемкин.

Сейчас на российском рынке работают около 1200 австрийских компаний, ещё около 500 созданы с привлечением австрийского капитала. Австрия занимает 13 место среди стран-инвесторов в российскую экономику — объем накопленных инвестиций более 6 миллиардов долларов. Объем торговли между Дальним Востоком и Австрией в 2019 году составил 33 миллиона долларов. По словам торгпреда, австрийские бизнесмены заинтересованы в торговом сотрудничестве и развитии отношений с Россией и Дальним Востоком, в частности. В 2018 году европейцы приезжали во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. А в этом году австрийская экономическая палата предложила организовать «Дни Дальнего Востока» в Вене до 2023 года. «Первым шагом станет проведение бизнес-миссии в Вене. И онлайн-встреча с бизнес-сообществом и институтами развития стала подготовительным этапом организации этого мероприятия», — рассказал Александр Потемкин. По его словам, сейчас в Австрии действуют противокоронавирусные меры, поэтому визит в страну будет организован с учётом всех необходимых требований безопасности. Австрийский бизнес в Приморье также реализовал несколько проектов — в регионе устроили сеть кофеен Coffeeshop Company, а компания «Доппельмайер» сделала канатную дорогу на зимней базе отдыха в Арсеньеве. «Приморский край может быть интересен австрийцам продукцией аквакультуры, медом, дикоросами. Также значительную долю в структуре экспорта региона составляют топливно-энергетические товары, древесина. Совместно с краевым центром „Мой бизнес“ мы готовы помочь предпринимателям, намеренным принять участие в бизнес-миссии, и содействовать в организации максимально эффективных переговоров», — заявила замдиректора Инвестиционного агентства Приморского края Елена Демиденко. По её словам, Приморье заинтересовано в привлечении инвесторов для реализации новых проектов в приоритетных и важных для региона отраслях.

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