Право на жалобу: Как правильно оформить обращение к прокурору

По закону срок рассмотрения жалобы составляет трое суток со дня получения, однако он может быть продлен до 10 суток при истребовании дополнительных материалов или принятии иных мер. «По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении. О принятом решении извещается заявитель, разъясняется его право и порядок на обжалование, а также ему направляется копия постановления», — рассказывает исполняющая обязанности прокурора отдела.