В Находке состоялся суд над бывшим таможенным инспектором

Как сообщили «Золотому Рогу» в Находкинской транспортной прокуратуре, ведомством активизирована работа по обращению в суды с исковыми заявлениями о взыскании ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

Так, приговором Находкинского городского суда Приморского края бывший таможенный инспектор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний и с применением положений ч. 5 ст. 72 УК РФ окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Судом установлено, что таможенный инспектор в 2016–2017 гг. получил денежные средства от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное таможенное оформление каждой из подаваемых деклараций на товары, поступающих в адрес таможенного органа от организаций, посредством перечисления на банковскую карту от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности. Общая сумма взяток составила 190 тыс. рублей, которые на основании норм гражданского законодательства, при применении последствий недействительности ничтожной сделки, подлежат взысканию в доход государства. В данной связи прокурором в Находкинский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного в доход государства полученных ню взяток. Гражданское дело с участием заместителя Находкинского транспортного прокурора рассмотрено по существу 03.09.2020, исковые требования удовлетворены в полном объеме, в настоящее время осуществляется организация его исполнения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter