Я календарь переверну — и снова…

С инициативой учредить День здорового образа жизни (ЗОЖ) выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Для этого предлагается 7 апреля. В своем обращении на имя главы Минздрава общественный деятель ссылается на слова президента. Инициатор отмечает, что Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования ЗОЖ у граждан.
«Золотой Рог» пообщался с предпринимательским сообществом Приморья, чтобы выяснить, нужен ли новый праздничный день стране и какие последствия несет экономике обилие выходных в календаре.
По мнению индивидуального предпринимателя Антона Тарасова, инициатива ввести новый праздничный день — хорошая, так как она поможет в популяризации здорового образа жизни и не скажется отрицательно на бизнесе. Напротив, некоторые предприниматели могут получить выгоду от выходного дня.
«Тут всё зависит от направления бизнеса. Если бизнес связан со здоровьем, с какими-то тренингами, фитнес-товарами — это, наоборот, на руку предпринимателям, потому что в праздник могут быть тематические мероприятия, лавки здоровья, с помощью которых я могу реализовать свой товар, чтобы о нём узнали больше людей. А если бизнес, как у меня — установка систем безопасности, то в глобальном плане новый праздник на предприятии не скажется вообще. Просто один выходной», — рассказал Тарасов.
«Я приветствую этот праздник, потому что с его помощью будет всё меньше сомневающихся людей, которым „не нужен ЗОЖ“, со старыми стереотипами по поводу курения и выпивки. Если это станет традицией, как стал у нас День тигра, где можно будет бесплатно поучаствовать в оздоровительных и спортивных мероприятиях, проверить своё здоровье и всё это будет сделано комплексно и по уму — это будет круто, я только за», — заявил Антон Тарасов.
Тарасов отметил, что можно сократить новогодние праздники из-за их длительности, а один дополнительный выходной не повлияет сильно на деловую среду.
По словам предпринимателя Андрея Пушкарёва, в России достаточно праздников, которые оказывают существенную нагрузку на бизнес. Введение нового выходного дня добавит проблем в деловую среду.
«Выходных и праздничных дней в нашей стране достаточно много. А учитывая текущую экономическую ситуацию, я бы сказал слишком много. Особенно шокируют затяжные новогодние, майские праздники. С точки зрения бизнеса, я могу сказать, что эти выходные иногда носят катастрофический характер — все деловые связи прекращаются: торговля, сделки и так далее. Это существенные пробелы, более того, насколько я знаю, российский бюджет во время праздников недополучает сотни миллиардов налогов, а бизнес не получает прибыль.
Так легко политики разбрасываются праздниками, чтобы заработать политические очки. У праздников, конечно, красивые названия, но нужно считать в совокупности, поэтому любой праздник — огромная брешь. Мы не против, чтобы люди отдыхали, отмечали праздники, но это должно быть в разумных пределах», — считает бизнесмен.
По его словам, днём здорового образа жизни можно сделать один из майских дней — это позволит разнообразить праздничную программу и не нагружать дополнительно экономику.
Но если всё же выходным сделают 7 апреля, власти, по мнению предпринимателя, должны озаботиться и поддержкой бизнеса на праздничный период. То же касается и других дат.
«Если политики устанавливают эти праздники, им нужно подумать и о послаблениях для бизнеса. Если устроили 10 дней праздников в январе, то будьте добры — снизьте в этот месяц социальные налоги или отмените платежи в бюджет на этот период, например. Я понимаю, что это мечты, но это было бы правильно. В итоге эти бесконечные праздники в тяжелейшей экономической ситуации, в которой мы находимся, заставляют бизнес сокращать сотрудников, зарплаты, искать малопривлекательные схемы работы, а в условиях пандемийных ограничений многие на это время вообще вынуждены отправлять работников в отпуск за свой счет», — заключил Пушкарёв.
Предприниматель отмечает, что подобные «новшества» в виде новых праздников могут быть пиар-ходом перед грядущими выборами в Госдуму.
С мнением Пушкарёва о том, что новый выходной — это жест «доброй воли» перед выборами, согласен и независимый приморский экономист Александр Киктенко.
«Что касается „нужности“ ещё одного выходного… Лично я не вижу в нём необходимости. В нашей истории и современной жизни есть много гораздо больше достойных выходного дат и поводов. Мне кажется, что данное предложение носит исключительно популистский характер», — отметил Киктенко.
Однако в остальном, по словам специалиста, новый выходной не нанесёт большого ущерба экономике и работе предприятий. И даже длинные праздники не наносят критического урона бизнес-сектору.
«С точки зрения чисто экономической, конечно, ещё один „нерабочий“ день должен сказаться на общих показателях, но на деле это вряд ли будет заметно в ВВП страны. Бизнес-процессы на предприятиях непрерывного цикла настроены так, что на них не влияют даже длинные новогодние выходные, а некоторым малым предприятиям, заточенным на сферу обслуживания, этот выходной даже поможет. Люди пойдут не на работу, а в кафе, кино, магазин. Многое будет зависеть от того, как именно будет организован этот день. Будут ли проводиться массовые мероприятия? В любом случае, ещё один выходной если и повлияет на экономику страны, то крайне незначительно. К тому же никто не запрещает скорректировать „новогодние каникулы“ в угоду новому празднику», — отметил эксперт.
По словам экономиста, как-то повлиять праздничный день смог бы на работу бюджетных учреждений, но и те давно научились корректировать свою работу.
«Даже строительство не останавливается на выходных. Конечно, это внесёт дополнительные неудобства в части организации производственных процессов, но не более того. На праздничные дни ориентируются исключительно бюджетные организации. Праздничный день может повлиять на плановые госпитализации в медицине, но и они корректируются без особого ущерба», — заключил Александр Киктенко.
Но большинство из опрошенных «Золотым Рогом» предпринимателей уверено: сейчас лишний выходной стране не нужен или даже вреден.
Так, Алишер Аббасов, генеральный директор СК «Система» говорит, что бизнес зачастую сам решает, в какие дни и сколько работать. «Однако проблема в том, что такие вот праздники работу как раз и тормозят, в том плане, что закрытие банков затрудняет финансовые процессы. Поэтому, я, безусловно, против еще одного ненужного стране выходного».
Дмитрий Кантемиров, индивидуальный предприниматель также не разделяет радости от нового выходного: «Можно выделить две категории трудящихся граждан: те, кто получает основную зарплату, вне зависимости от количества рабочих дней и те, чей доход зависит напрямую от рабочего времени, своего, либо привлеченных сотрудников. Первые, в большинстве своём, всегда будут рады дополнительному выходному дню, без какой-либо привязки к его идеологическому содержимому. А вторые — ровно наоборот. У меня чувство всеобщего праздника возникает лишь на 9 Мая и Новый год, остальные новоявленные праздники воспринимаю как обычные выходные дни».
Как считает Алексей Дешпет, руководитель промышленного комитета Приморского регионального отделения «Деловой России», финансовый директор ООО «Примполимер», бизнесу все равно — рабочий это день, или выходной. «Предприниматели оперируют понятиями выгодно или нет. Если выгодно работать в праздничный день — значит, будут работать, независимо от цвета этого дня в календаре и даже санитарно-эпидемических предписаний. Что касается предложенной инициативы „день ЗОЖ“ — интересно, с точки зрения названия — почему здоровому образу жизни выделяется один день в году? Здоровый образ жизни либо есть, либо нет», — уверен Алексей Дешпет и добавляет, что нерабочим днем проблема недостатка доходов большей части населения на ведение ЗОЖ не решится.
Юрий Краев, генеральный директор компании АТР24, уверен: после минувшего тяжелого 2020 года — не время отдыхать. «Работать нужно. И так полно бессмысленных праздников. Хватает таких независящих от нас факторов, как непогода, когда приходится „отдыхать“ вынужденно, не по своей воле. А в майские праздники вообще „положено“ картошку сажать — вот тебе и здоровый образ жизни на свежем воздухе», — считает Юрий Караев.
Игорь Бакланов, учредитель ГК «Юниверсал групп», был в этом вопросе еще категоричнее: «День ЗОЖ? Бред полный. Зачем отменять работу? Трудотерапия — это и есть здоровый образ жизни. А ЗОЖ государство должно прививать населению не организацией бессмысленных праздников, которые являются, по сути, очередным поводом выпить, а конкретной целевой программой популяризация его посредством СМИ, обучающих программ родителей, создания благоприятных условий и инфраструктуры для занятия спортом и активным отдыхом. Например, во Владивостоке нет ни пешеходных, ни велосипедных, ни лыжных трасс, где люди могли бы как раз активно отдыхать, а не бухать, пользуясь выходным днем!»
Таким образом, большинство опрошенных газетой представителей бизнес-сообщества региона не одобряют различные инициативы по включению в календарь еще одного выходного, чему бы он ни был посвящен. По их мнению, длинные праздники действительно влияют на деловую среду и такие долгие периоды можно сократить, а при добавлении новых выходных властям необходимо учитывать мнение бизнеса, чтобы корректировать и вносить изменения без шокирующих последствий. А инструменты для этого, по словам экспертов, давно существуют.
Артур МУРАВЬЕВ, Мария ПУШКАРЕВА.