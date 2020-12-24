Поддержал инициативу: Владимир Путин высказался «ЗА» предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным днём

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о своём решении по поводу 31 декабря. Станет ли этот день выходным — должны решить главы предприятий, работа которых не относится к числу жизнеобеспечивающих. Также руководитель края отметил, что сам он в этот день будет работать по графику, как и органы исполнительной власти. Глава Приморья дал рекомендации руководителям министерств и ведомств сократить рабочий день в канун Нового года для женщин.