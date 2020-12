Поддержал инициативу: Владимир Путин высказался «ЗА» предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным днём

Сделать 31 декабря выходным днем — с таким предложением к президенту обратился лидер фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов. Владимир Путин предложение одобрил, сообщает «Золотой Рог».

Идея сделать 31 декабря праздничным днем прозвучала на заседании Генсовета. Мероприятие прошло в режиме онлайн. Отвечая на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергея Неверова, который предложил сделать 31 декабря 2020 года всероссийским выходным днем, российский лидер посоветовал главам регионов поддержать эту идею. «Отдыхать — не работать. У нас много праздников в Новый год, одним больше, одним меньше. …Обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — сказал Владимир Путин. Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о своём решении по поводу 31 декабря. Станет ли этот день выходным — должны решить главы предприятий, работа которых не относится к числу жизнеобеспечивающих. Также руководитель края отметил, что сам он в этот день будет работать по графику, как и органы исполнительной власти. Глава Приморья дал рекомендации руководителям министерств и ведомств сократить рабочий день в канун Нового года для женщин.

