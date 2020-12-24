Поддержал инициативу: Владимир Путин высказался «ЗА» предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным днём

Поддержал инициативу: Владимир Путин высказался «ЗА» предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным днём

Сегодня, 13:20
Общество
Photo: kremlin.ru
Сделать 31 декабря выходным днем — с таким предложением к президенту обратился лидер фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов. Владимир Путин предложение одобрил, сообщает «Золотой Рог».

Идея сделать 31 декабря праздничным днем прозвучала на заседании Генсовета. Мероприятие прошло в режиме онлайн.

Отвечая на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергея Неверова, который предложил сделать 31 декабря 2020 года всероссийским выходным днем, российский лидер посоветовал главам регионов поддержать эту идею.

«Отдыхать — не работать. У нас много праздников в Новый год, одним больше, одним меньше. …Обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — сказал Владимир Путин.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о своём решении по поводу 31 декабря. Станет ли этот день выходным — должны решить главы предприятий, работа которых не относится к числу жизнеобеспечивающих. Также руководитель края отметил, что сам он в этот день будет работать по графику, как и органы исполнительной власти. Глава Приморья дал рекомендации руководителям министерств и ведомств сократить рабочий день в канун Нового года для женщин.

Stories:
В России
Related news:
политика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы