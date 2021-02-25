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Школа во Владивостоке дождалась визита прокуратуры

25 февраля 2021, 02:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Выявленные в школе нарушения привели к штрафу
Как сообщили газете «Золотой Рог» в прокуратуре Приморского края, в одной из школ в Советском районе Владивостока была проведена проверка. В частности, ведомством было выявлено ненадлежащее исполнение законодательства об основных гарантиях прав ребенка в части организации питания учащихся.

Как сообщается, было установлено, что на пищеблоке одной из школ персонал не был обеспечен необходимым комплектом специальной санитарной одежды, инвентарь не имел маркировки, мытье посуды осуществлялось с использованием недопустимого губчатого материла, качественная обработка которого не возможна.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении заведующего производством на пищеблоке школы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).

По итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Директору школы прокурор внес представление; на данный момент нарушения устранены.

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