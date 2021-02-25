Школа во Владивостоке дождалась визита прокуратуры

Как сообщается, было установлено, что на пищеблоке одной из школ персонал не был обеспечен необходимым комплектом специальной санитарной одежды, инвентарь не имел маркировки, мытье посуды осуществлялось с использованием недопустимого губчатого материла, качественная обработка которого не возможна.